Roma, spedizione punitiva al San Camillo: in 25 pestano una coppia dopo un litigio (Di martedì 20 settembre 2022) Un regolamento di conti, una vendetta. In 25 si sono presentati all'ospedale San Camillo di Roma per aggredire una coppia colpevole di aver rimproverato uno di loro poche ore prima. Si tratta di una donna romena di 41 anni e del suo compagno Romano di 42. Nella mattinata di lunedì 19 settembre avevano sorpreso un 46enne slavo intento a sistemare un allaccio abusivo ai contatori della luce del loro condominio a Largo Veratti, nel quartiere Marconi. Una lite breve, che ha richiesto comunque l'intervento dei carabinieri. Rimasti feriti, i due hanno deciso di farsi medicare le contusioni al pronto soccorso. La prima a essere dimessa è stata la donna 41enne che, una volta uscita dall'ospedale intorno alle 16, si è trovata di fronte quel 46enne accompagnato da 25 suoi connazionali. Come riporta Repubblica, il gruppo sarebbe ...

