RISULTATI | SIW Tuesday Night System Episode #73 20 09 2022

(Di martedì 20 settembre 2022) Idella 73° puntata del nuovo Webshow della SIW (visibile sul Canale Twitch e Youtube della SIW) andato in scena Martedì: -Electra batte Amara Jayde-Non Title Tag Team MatchHigh Society (Alex Flash & Liam Massett) SIW WILDBOAR Tag Team Champion w/Cayro battono Leon Chior & Caesar w/Liz Rage-Adriano batte Merak

TSOWrestling : Tutti i risultati dell'ultimo episodio di Tuesday night System, lo show settimanale della #SIW! #TSOW // #TSOS - TSOWrestling : Tutti i risultati, aggiornati in diretta, di Colossal 2022, ultimo Main Show della #SIW con il ritorno in-ring di M… -

The Shield Of Wrestling

che sono arrivati in un percorso ricco di alti e bassi, dove il successo del ... competizione organizzata all'interno di un programma radiofonico e vinta daMalmkvist con il brano Au ...che sono arrivati in un percorso ricco di alti e bassi, dove il successo del ... competizione organizzata all'interno di un programma radiofonico e vinta daMalmkvist con il brano Au ... SIW Colossal 2022 - Risultati Live SIW: tutti i risultati di Colossal 2022, l'ultimo Main Show targato SIW svoltosi lo scorso Sabato 10 Settembre alla Villa del Colle di Collesalvetti (LI).SIW Summer System #72: Finale dello Sword Tournament tra Nico Inverardi e Darko, Electra e LJ Cleary si affrontano in un Intergender Match.