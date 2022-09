“Parla di lei”. GF Vip 7, scoperta choc nell’armadio. Un biglietto misterioso: cosa c’è scritto (Di martedì 20 settembre 2022) GF Vip 7, la nuova edizione si apre con una sorpresa: in uno degli armadi della casa i concorrenti hanno trovato un biglietto che ha scatenato la rete. La prima puntata di ieri non ha lasciato soddisfatti pienamente. Lo dicono gli ascolti con lo show targato Alfonso Signorini battuto dalla replica di Lolita Lo Bosco su Rai 1. Di sicuro però ci sarà da divertirsi, i vip entrati nella casa infatti non deluderanno il pubblico. Per alcuni è già stato tempo di gaffe, per altri di litigi e scambi di persona come nel caso del tronista di Uomini e Donne Luca Salatino. Sara Mancuso, 38enne showgirl e opinionista non ha riconosciuto lo chef di cui si è tanto Parlato negli indizi rilasciati da Alfonso Signorini nelle scorse settimane. In cucina, infatti, lo ha scambiato Salatino per il cuoco, un membro dello staff perché vestito con camicia bianca e papillon e ... Leggi su caffeinamagazine (Di martedì 20 settembre 2022) GF Vip 7, la nuova edizione si apre con una sorpresa: in uno degli armadi della casa i concorrenti hanno trovato unche ha scatenato la rete. La prima puntata di ieri non ha lasciato soddisfatti pienamente. Lo dicono gli ascolti con lo show targato Alfonso Signorini battuto dalla replica di Lolita Lo Bosco su Rai 1. Di sicuro però ci sarà da divertirsi, i vip entrati nella casa infatti non deluderanno il pubblico. Per alcuni è già stato tempo di gaffe, per altri di litigi e scambi di persona come nel caso del tronista di Uomini e Donne Luca Salatino. Sara Mancuso, 38enne showgirl e opinionista non ha riconosciuto lo chef di cui si è tantoto negli indizi rilasciati da Alfonso Signorini nelle scorse settimane. In cucina, infatti, lo ha scambiato Salatino per il cuoco, un membro dello staff perché vestito con camicia bianca e papillon e ...

