Meghan Markle e la gaffe (imperdonabile) ai funerali della Regina: ecco cosa ha fatto in chiesa (Di martedì 20 settembre 2022) LOLNEWS. IT - Ieri, 19 settembre, si è tenuto il servizio funebre pubblico della Regina Elisabetta , prima di un'altra cerimonia a porte chiuse nella cappella di San Giorgio: leader e teste coronate di tutto ... Leggi su leggo (Di martedì 20 settembre 2022) LOLNEWS. IT - Ieri, 19 settembre, si è tenuto il servizio funebre pubblicoElisabetta , prima di un'altra cerimonia a porte chiuse nella cappella di San Giorgio: leader e teste coronate di tutto ...

akhetaton11 : RT @VanityFairIt: La duchessa, tornata insieme al marito tra i membri senior di casa Windsor per l’occasione più triste, è stata fotografat… - elidimaggio : RT @__sonosara: Meghan Markle è proprio la bellezza, l’eleganza, la perfezione, è pazzescamente una dea ??#QueenElizabethII - elidimaggio : RT @simofons: Ho appena ascoltato un servizio in cui si parlava dell’affronto di Meghan Markle, presentatasi al funerale della regina con u… - gentleh3art : Io sarò di parte perché Meghan Markle mi è sempre piaciuta ma per me è assurdo che la gente usi come scusa per ogni… - GiornalismoI : Charlotte of Wales complice di Meghan Markle? Questo gesto tenero e sorprendente si è scambiato nel mezzo della cer… -