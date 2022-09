Il Comune dà il via libera per il dibattito pubblico su San Siro (Di martedì 20 settembre 2022) Dal Comune di Milano arriva il via libera all’avvio del dibattito pubblico sul progetto del nuovo San Siro. Lo ha confermato il Comune con una nota. “Con una delibera appena approvata, la Giunta prende atto dell’aggiornamento dello Studio di fattibilità presentato dalle società sportive A.C. Milan Spa e F.C. Internazionale Milano Spa, e dispone l’avvio L'articolo proviene da Calcio e Finanza. Leggi su calcioefinanza (Di martedì 20 settembre 2022) Daldi Milano arriva il viaall’avvio delsul progetto del nuovo San. Lo ha confermato ilcon una nota. “Con una deappena approvata, la Giunta prende atto dell’aggiornamento dello Studio di fattibilità presentato dalle società sportive A.C. Milan Spa e F.C. Internazionale Milano Spa, e dispone l’avvio L'articolo proviene da Calcio e Finanza.

