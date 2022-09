Guendalina Tavassi: “Ex marito geloso e violento”. Il suo racconto al processo (Di martedì 20 settembre 2022) Nell’aula di Tribunale a Roma Guendalina Tavassi ha raccontato i ripetuti episodi di violenza subiti dall’ex marito Umberto D’Aponte, finito a processo. L’ex concorrente de L’Isola dei Famosi ha ripercorso tutti i maltrattamenti di cui è stata vittima quando stava con lui, dalle svariate scenate di gelosia alla violenza fisica. “Mi ha inseguito con una mazza da baseball e mi ha preso a bastonate in testa” la testimonianza della donna. Guendalina Tavassi contro l’ex marito: “Mi diceva che dovevo morire” Guendalina Tavassi ha testimoniato al processo che vede l’ex marito Umberto D’Aponte accusato di maltrattamenti e violenza domestica durante la loro relazione. L’ex concorrente del Grande Fratello e de ... Leggi su dilei (Di martedì 20 settembre 2022) Nell’aula di Tribunale a Romaha raccontato i ripetuti episodi di violenza subiti dall’exUmberto D’Aponte, finito a. L’ex concorrente de L’Isola dei Famosi ha ripercorso tutti i maltrattamenti di cui è stata vittima quando stava con lui, dalle svariate scenate di gelosia alla violenza fisica. “Mi ha inseguito con una mazza da baseball e mi ha preso a bastonate in testa” la testimonianza della donna.contro l’ex: “Mi diceva che dovevo morire”ha testimoniato alche vede l’exUmberto D’Aponte accusato di maltrattamenti e violenza domestica durante la loro relazione. L’ex concorrente del Grande Fratello e de ...

