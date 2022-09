Grande Fratello Vip: Frecciatina Di Adriana Volpe Contro Sonia Bruganelli! (Di martedì 20 settembre 2022) Grande Fratello Vip: Sonia Bruganelli è tornata come opinionista assieme ad Orietta Berti, ma Adriana Volpe, nonostante non faccia più parte del programma, ha lanciato una bella Frecciatina sui social… Ormai il Grande Fratello Vip è iniziato ufficialmente, con la prima puntata andata in onda in prima serata. Le due nuove opinioniste hanno preso il Controllo della situazione, ed Orietta Berti ha sostituito Adriana Volpe. Quest’ultima, che è tornata a lavorare in Rai, però, ha lanciato una nuova Frecciatina Contro la sua rivale Sonia Bruganelli. Un like sui social, infatti, non è passato inosservato e al contrario ha confermato che i rapporti tra le due ... Leggi su gossipnews.tv (Di martedì 20 settembre 2022)Vip:Bruganelli è tornata come opinionista assieme ad Orietta Berti, ma, nonostante non faccia più parte del programma, ha lanciato una bellasui social… Ormai ilVip è iniziato ufficialmente, con la prima puntata andata in onda in prima serata. Le due nuove opinioniste hanno preso illlo della situazione, ed Orietta Berti ha sostituito. Quest’ultima, che è tornata a lavorare in Rai, però, ha lanciato una nuovala sua rivaleBruganelli. Un like sui social, infatti, non è passato inosservato e al contrario ha confermato che i rapporti tra le due ...

