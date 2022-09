Draghi a New York per il premio “Statista dell’anno”: «Il mondo ha bisogno di coraggio» (Di martedì 20 settembre 2022) L’invasione dell’Ucraina da parte della Russia rischia di far nascere una nuova era di polarizzazione. L’eroismo di Kiev è un promemoria per l’Occidente. Mentre il modo con cui affrontiamo le autocrazie plasmerà il nostro futuro. Il presidente del Consiglio Mario Draghi incentra sulla politica estera il suo discorso di accettazione del premio “World Statesman Award” della “Appeal of Conscience Foundation“, al Perrine Hotel di New York. Nel quale ricorda anche l’ex premier giapponese Shinzo Abe, morto in un attentato nel luglio scorso. E riceve il ringraziamento «per la sua leadership» dal presidente degli Stati Uniti Joe Biden. Oltre alla “Laudatio” dell’ex segretario di Stato Usa Henry Kissinger. Che lo applaude «per la sua capacità di analisi e il suo coraggio». La Russia, l’Ucraina e noi «L’invasione ... Leggi su open.online (Di martedì 20 settembre 2022) L’invasione dell’Ucraina da parte della Russia rischia di far nascere una nuova era di polarizzazione. L’eroismo di Kiev è un promemoria per l’Occidente. Mentre il modo con cui affrontiamo le autocrazie plasmerà il nostro futuro. Il presidente del Consiglio Marioincentra sulla politica estera il suo discorso di accettazione del“World Statesman Award” della “Appeal of Conscience Foundation“, al Perrine Hotel di New. Nel quale ricorda anche l’ex premier giapponese Shinzo Abe, morto in un attentato nel luglio scorso. E riceve il ringraziamento «per la sua leadership» dal presidente degli Stati Uniti Joe Biden. Oltre alla “Laudatio” dell’ex segretario di Stato Usa Henry Kissinger. Che lo applaude «per la sua capacità di analisi e il suo». La Russia, l’Ucraina e noi «L’invasione ...

