Contagi di oggi | il bollettino del 20 settembre

(Di martedì 20 settembre 2022)diin Italia: appuntamento quotidiano con ildella Protezione Civile e del Ministero della Salute. Stando ai dati di, 202022, aggiornati alle 23:59 di ieri, ida Covid-19 in Italia sono 28.395 mentre 60 sono i morti. Il tasso di positività sale al 13,7% dal 12,3% del giorno precedente. Diminuiscono di una sola unità i ricoveri in terapia intensiva, mentre aumentano di due quelli nei reparti ordinari. I dimessi e i guariti sono 41.480. Gli attualmente positivi Gli attualmente positivi sono 414.067 (-13.155 rispetto a lunedì). Un anno fai casi giornalieri erano stati 3.377, i tamponi 330.275 e i decessi 67. Segui ZON.IT su Google News.

Aumentano i numeri di nuovi positivi e cresce anche la curva deida . Numeri alla mano,il virus fa registrare 2.381 positivi su 15.214 tamponi esaminati , 1.772 in più di ieri con 10.919 tamponi processati in più. Di questi, 2.277 su 12.371 sono ...Stabili i ricoverati nelle terapie intensive (10). A fronte di 37.978 tamponi effettuati, sono 5.570 i nuovi positivi (14,6%).Contagi di oggi in Italia: appuntamento quotidiano con il Bollettino della Protezione Civile e del Ministero della Salute. Stando ...Sono 28.395 i nuovi casi registrati nelle ultime 24 ore. I decessi contabilizzati sono 60, per un totale che raggiunge 176.669 vittime dall'inizio della pandemia. Sono stati effettuati 207.434 tamponi ...