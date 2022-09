Avatar: James Cameron è stato ispirato da Madonna (Di martedì 20 settembre 2022) James Cameron ha rivelato di essere stato ispirato dal microfono della popstar Madonna nella realizzazione del primo Avatar. Non si smette mai di imparare: James Cameron, regista di Avatar, ha rivelato di essere stato ispirato dal posizionamento del microfono di Madonna durante un suo concerto; grazie a quello si è trovato a riflettere sul concetto di rimanere vicino agli attori durante le sequenze d'azione, divenute cruciali nel primo film. A questo proposito, il produttore Jon Landau ha affermato durante un'intervista per il New York Times: "Se Madonna può saltare in giro con un microfono in faccia e fare un'ottima performance, abbiamo pensato, 'Rimpiazziamo quel ... Leggi su movieplayer (Di martedì 20 settembre 2022)ha rivelato di esseredal microfono della popstarnella realizzazione del primo. Non si smette mai di imparare:, regista di, ha rivelato di esseredal posizionamento del microfono didurante un suo concerto; grazie a quello si è trovato a riflettere sul concetto di rimanere vicino agli attori durante le sequenze d'azione, divenute cruciali nel primo film. A questo proposito, il produttore Jon Landau ha affermato durante un'intervista per il New York Times: "Sepuò saltare in giro con un microfono in faccia e fare un'ottima performance, abbiamo pensato, 'Rimpiazziamo quel ...

