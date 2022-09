Torna il progetto Grande! di Bper (Di lunedì 19 settembre 2022) (Adnkronos) – Bper Banca conferma, per il settimo anno consecutivo, il forte impegno in favore della diffusione dell’educazione finanziaria con la proposta educativa Grande!. Anche per il prossimo anno scolastico l’obiettivo dell’iniziativa, grazie al progetto ‘Uno splendido ritratto’, si legge in una nota, è sensibilizzare bambine e bambini all’educazione finanziaria e del risparmio, con particolare attenzione a valori come la condivisione e la sostenibilità ambientale ed economica. La novità di quest’anno consiste nell’unione tra economia e arte, connubio che darà la possibilità di accrescere la cultura finanziaria ma anche di stimolare la sensibilità per le bellezze artistiche, alcune di queste scelte dalla collezione d’arte La Galleria di Bper Banca. Ad ogni opera verrà così associato un tema economico, spiegato ... Leggi su sbircialanotizia (Di lunedì 19 settembre 2022) (Adnkronos) –Banca conferma, per il settimo anno consecutivo, il forte impegno in favore della diffusione dell’educazione finanziaria con la proposta educativa. Anche per il prossimo anno scolastico l’obiettivo dell’iniziativa, grazie al‘Uno splendido ritratto’, si legge in una nota, è sensibilizzare bambine e bambini all’educazione finanziaria e del risparmio, con particolare attenzione a valori come la condivisione e la sostenibilità ambientale ed economica. La novità di quest’anno consiste nell’unione tra economia e arte, connubio che darà la possibilità di accrescere la cultura finanziaria ma anche di stimolare la sensibilità per le bellezze artistiche, alcune di queste scelte dalla collezione d’arte La Galleria diBanca. Ad ogni opera verrà così associato un tema economico, spiegato ...

Torna il progetto Grande! di Bper

Al progetto 2021 - 2022 hanno partecipato 630 scuole, oltre 1300 classi e circa 37.000 alunni suddivisi in 19 regioni. Un risultato eccellente. Come Banca teniamo molto alla creazione di valori, all'...