Terremoto in Messico, sisma di magnitudo 7.4 a Coalcomán: avvertito nella capitale (Di lunedì 19 settembre 2022) Una scossa di magnitudo 7.4 è stata avvertita oggi in Messico, con epicentro a Coalcomán, una municipalità dello stato di Michoacán, nel Messico centrale. Lo ha reso noto il Centro sismologico nazionale (Csn). Il sisma è stato nettamente avvertito nella capitale, Città del Messico, dove i palazzi hanno oscillato. Esattamente 37 anni fa, il 19 settembre 1985, il Messico fu colpito da uno dei più devastanti terremoti della sua storia: una scossa di magnitudo 8.1 che provocò oltre 10mila morti. Articolo in aggiornamento L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

