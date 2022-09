Monza-Juventus, Gazzetta: "Di Maria il primo a mollare Allegri. Il rapporto tra i due sembra essersi già sfilacciato" (Di lunedì 19 settembre 2022) Settimana bianconera conclusasi nel peggiore dei modi ovvero con una sconfitta che doveva e poteva essere evitata, ma anche qualche giocatore ci ha messo del suo. Contro il Monza è stata... Leggi su ilpallonegonfiato (Di lunedì 19 settembre 2022) Settimana bianconera conclusasi nel peggiore dei modi ovvero con una sconfitta che doveva e poteva essere evitata, ma anche qualche giocatore ci ha messo del suo. Contro ilè stata...

pisto_gol : Il #Monza che batte la #Juve dominando nel gioco, e con #Rovella-di proprietà della Juventus- migliore in campo, è… - OptaPaolo : 1 - Prima del Monza, era il Catanzaro l'unica squadra ad aver ottenuto il suo primo successo in #SerieA proprio con… - capuanogio : Minuto 80: possesso palla #Monza 62%, tiri in porta #Juventus 1 (4 Monza) #MonzaJuventus - Risin__ : Di Maria ha studiato bene tutte le partite da saltare per essere in forma al Mondiale. Campione vero. - Pall_Gonfiato : #Gazzetta si è soffermata sulla sfida tra #Monza e #Juventus e sull'espulsione di #DiMaria -