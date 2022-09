Luca Laurenti, il triste dramma della malattia: “Avevo il terrore…” | La confessione da pelle d’oca (Di lunedì 19 settembre 2022) Il noto conduttore televisivo ha parlato di un periodo difficile della sua vita, caratterizzato tra l’altro dalla presenza di una malattia La storica spalla comica di Paolo Bonolis continua ad accompagnare quest’ultimo in tutte le sue simpaticissime trasmissioni. Anche quest’anno i due hanno portato sul piccolo schermo uno dei programmi più seguiti del palinsesto Mediaset, vale a dire “Avanti un altro”. Appena qualche giorno fa è andata in onda una puntata dello spin off in prima serata, con il pubblico che si è divertito come al solito proprio per merito dell’ironia di una delle coppie televisive più affiatate che mai. Luca Laurenti (Websource)Il Maestro, così come lo chiama affettuosamente Bonolis, è in realtà un uomo dalle mille qualità artistiche. Quando prende il microfono in mano per cantare si ... Leggi su kronic (Di lunedì 19 settembre 2022) Il noto conduttore televisivo ha parlato di un periodo difficilesua vita, caratterizzato tra l’altro dalla presenza di unaLa storica spalla comica di Paolo Bonolis continua ad accompagnare quest’ultimo in tutte le sue simpaticissime trasmissioni. Anche quest’anno i due hanno portato sul piccolo schermo uno dei programmi più seguiti del palinsesto Mediaset, vale a dire “Avanti un altro”. Appena qualche giorno fa è andata in onda una puntata dello spin off in prima serata, con il pubblico che si è divertito come al solito proprio per merito dell’ironia di una delle coppie televisive più affiatate che mai.(Websource)Il Maestro, così come lo chiama affettuosamente Bonolis, è in realtà un uomo dalle mille qualità artistiche. Quando prende il microfono in mano per cantare si ...

mauriziocori1 : RT @fabriziomico: Eo! Eo! Nanna-nnaò! Eo! Eo! Nanna-nnaò! Il #1ottobre 1996, alle 18.45, debuttava il preserale cult 'Tira e Molla', con P… - ariespuntosia : io piangendo per una cosa che ha cantato luca laurenti luca ti ammo - gigi_mixersiren : Shock. Ho appena scoperto che il cantante di 'La mia Evangeline'de La Principessa e Il Ranocchio è Luca Laurenti.… - provinicasting : Nuove tappe itineranti del casting per “Avanti un altro” con Paolo Bonolis e Luca Laurenti - provinicasting : Nuove tappe itineranti del casting per “Avanti un altro” con Paolo Bonolis e Luca Laurenti -