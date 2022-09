Dove vedere i funerali della Regina Elisabetta in tv: la programmazione completa (Di lunedì 19 settembre 2022) Dove vedere i funerali della Regina Elisabetta in tv: riportiamo di seguito la programmazione Rai, Mediaset, Sky e Real Time completa. Oggi lunedì 19 settembre 2022 saranno celebrati a Londra i funerali di stato della sovrana. L’ultimo saluto a sua Maestà, scomparsa a 96 anni, è previsto a partire dalle ore 11 (le 12 ora italiana). La cerimonia si svolgerà presso l’abbazia di Westminster, Dove la salma della Regina Elisabetta sarà portata in processione. L’evento si concluderà con la sepoltura privata del corpo della sovrana presso la Cappella di San Giorgio. (continua a leggere dopo le foto) leggi anche l’articolo —> La ... Leggi su tvzap (Di lunedì 19 settembre 2022)in tv: riportiamo di seguito laRai, Mediaset, Sky e Real Time. Oggi lunedì 19 settembre 2022 saranno celebrati a Londra idi statosovrana. L’ultimo saluto a sua Maestà, scomparsa a 96 anni, è previsto a partire dalle ore 11 (le 12 ora italiana). La cerimonia si svolgerà presso l’abbazia di Westminster,la salmasarà portata in processione. L’evento si concluderà con la sepoltura privata del corposovrana presso la Cappella di San Giorgio. (continua a leggere dopo le foto) leggi anche l’articolo —> La ...

