Cinema – Tutto pronto per l’XII ‘Roma Creative Contest’ | tra opere in anteprima da tutto il mondo

Torna a Roma dal 21 al 25 settembre il Roma Creative Contest, Festival Internazionale di cortometraggi giunto all'undicesima edizione, ideato e realizzato da Image Hunters. Il festival, che dal 2014 vanta come Presidente Onorario, il regista Premio Oscar Giuseppe Tornatore, nasce dalla volontà di creare uno spazio di promozione e confronto, capace di mettere in connessione i giovani talenti con i più importanti attori italiani ed esteri. Quest'anno la manifestazione sarà itinerante e si svilupperà in cinque date tra il Cinema Troisi (21 settembre), il Teatro Garbatella (22 e 23 settembre), il WeGil (24 settembre) e la Sala Umberto (25 settembre). A presiedere la giuria di questa nuova edizione, che come ogni anno sarà composta da nomi illustri e maestranze del Cinema italiano, sarà Dario Argento, grande regista romano, sceneggiatore e ...

