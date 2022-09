All'anfiteatro romano di El Jem torna il 'Fortissimo Festival' (Di lunedì 19 settembre 2022) La prossima settimana, dal 22 al 27 settembre, si svolgerà tra l'anfiteatro romano di El Jem e il Teatro Municipale di Tunisi, il "Fortissimo Festival", con la direzione artistica di Filippo Arlia. In ... Leggi su globalist (Di lunedì 19 settembre 2022) La prossima settimana, dal 22 al 27 settembre, si svolgerà tra l'di El Jem e il Teatro Municipale di Tunisi, il "", con la direzione artistica di Filippo Arlia. In ...

