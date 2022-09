Stefania Sandrelli: “Ho scelto io di dare il mio cognome a mia figlia Amanda” (Di domenica 18 settembre 2022) La scandalosa relazione tra Stefania Sandrelli e Gino Paoli ha portato nel 1964 alla nascita della figlia Amanda (che porta lo stesso cognome della madre), a pochi mesi dall’arrivo di Giovanni primogenito del cantautore frutto del matrimonio con Anna Fabbri. Oggi vedremo l’attrice toscana tra gli ospiti di “Domenica In” in onda a partire dalle 14:00 su Raiuno dove si racconterà tra carriera e vita privata alla zia d’Italia Mara Venier. Nei primi anni Sessanta appena sedicenne, Stefania Sandrelli conosce Gino Paoli: i due si innamorano ed intraprendono una relazione che ha sconvolto il gossip poiché all’epoca il cantante 28enne era già sposato. Ad un anno di distanza dalla relazione tra l’attrice ed il cantautore, la voce di Sapore Di Sale ha tentato il suicidio ... Leggi su metropolitanmagazine (Di domenica 18 settembre 2022) La scandalosa relazione trae Gino Paoli ha portato nel 1964 alla nascita della(che porta lo stessodella madre), a pochi mesi dall’arrivo di Giovanni primogenito del cantautore frutto del matrimonio con Anna Fabbri. Oggi vedremo l’attrice toscana tra gli ospiti di “Domenica In” in onda a partire dalle 14:00 su Raiuno dove si racconterà tra carriera e vita privata alla zia d’Italia Mara Venier. Nei primi anni Sessanta appena sedicenne,conosce Gino Paoli: i due si innamorano ed intraprendono una relazione che ha sconvolto il gossip poiché all’epoca il cantante 28enne era già sposato. Ad un anno di distanza dalla relazione tra l’attrice ed il cantautore, la voce di Sapore Di Sale ha tentato il suicidio ...

