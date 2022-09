MotoGP, Jack Miller: “Perdevo molto tempo nella zona più guidata della pista” (Di domenica 18 settembre 2022) Jack Miller ha terminato al quinto posto il Gran Premio d’Aragon, 15mo appuntamento del Motomondiale 2022. L’australiano ha tagliato al quinto posto completando alle spalle del sudafricano Brad Binder (KTM) e dell’iberico Aleix Espargarò (Aprilia). Il centauro di Ducati ha riportato alla stampa ai microfoni di ‘Speedweek.com’: “Il mio ritmo era nella norma. Sono stato coinvolto all’inizio in una bella lotta con Binder ed Espargarò. Ho avuto un’ottima velocità di punta alla fine dei rettilinei, ma ho sempre perso nella zona più guidata della pista”. Il nativo di Perth ha concluso dicendo: “Non sono stato in grado di contrattaccare i miei rivali. Speravo di riuscire a rispondere nel finale con delle gomme più fresche. Ho sfiorato il sorpasso su Aleix in ... Leggi su oasport (Di domenica 18 settembre 2022)ha terminato al quinto posto il Gran Premio d’Aragon, 15mo appuntamento del Motomondiale 2022. L’australiano ha tagliato al quinto posto completando alle spalle del sudafricano Brad Binder (KTM) e dell’iberico Aleix Espargarò (Aprilia). Il centauro di Ducati ha riportato alla stampa ai microfoni di ‘Speedweek.com’: “Il mio ritmo eranorma. Sono stato coinvolto all’inizio in una bella lotta con Binder ed Espargarò. Ho avuto un’ottima velocità di punta alla fine dei rettilinei, ma ho sempre persopiù”. Il nativo di Perth ha concluso dicendo: “Non sono stato in grado di contrattaccare i miei rivali. Speravo di riuscire a rispondere nel finale con delle gomme più fresche. Ho sfiorato il sorpasso su Aleix in ...

ilaria152393 : @il_laocoonte @CorradoB81 @lorenzoGarabato @Jack_Pabl9 @Milanista_Serio Fosse facile fermarsi mentre sei in mezzo a… - Jack_Pabl9 : Puoi vincere 15 mondiali resta il fatto che sei un uomo di merda . #MotoGP #Marquez - jack_porru : Grande La Bestia, bravo Pecco #motogp - EItonMcCartney : RT @melvnisblueyes: siccome non ho visto l'Inter faccio le pagelle motogp bastianini 9.5 allucinante bugnaia 9 quasi perfetto asparagò 6 m… - melvnisblueyes : siccome non ho visto l'Inter faccio le pagelle motogp bastianini 9.5 allucinante bugnaia 9 quasi perfetto asparagò… -