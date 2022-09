L'Oms chiede riduzione del 10% del consumi di vino al 2023 (Di domenica 18 settembre 2022) AGI - Torna, puntuale, l'usuale refrain accusatore sul vino: fa male e si torna a insistere sulle conseguenze della sua gradazione alcolica per la salute dopo la polemica in sede Ue dello scorso febbraio sul Cancer Plan, sventato all'ultimo momento. Ma questa volta a porre l'attenzione sul tema è direttamente l'Organizzazione Mondiale della Sanità - Regione Europa, con l'iniziativa denominata “European framework for action on alcohol (2022-2025)”, un documento programmatico discusso e votato in occasione del 72esimo Comitato regionale dell'Oms Ue, dal 12 al 14 settembre a Tel Aviv. Ma come spiega e commenta l'Unione Italiana Vini “a differenza del recente documento adottato dall'Assemblea dell'Oms a maggio 2022 'Global Alcohol Action Plan 2022 – 2030', il nuovo testo, proposto da Who Europe, prende di mira il consumo di alcol tout court proponendo una ... Leggi su agi (Di domenica 18 settembre 2022) AGI - Torna, puntuale, l'usuale refrain accusatore sul: fa male e si torna a insistere sulle conseguenze della sua gradazione alcolica per la salute dopo la polemica in sede Ue dello scorso febbraio sul Cancer Plan, sventato all'ultimo momento. Ma questa volta a porre l'attenzione sul tema è direttamente l'Organizzazione Mondiale della Sanità - Regione Europa, con l'iniziativa denominata “European framework for action on alcohol (2022-2025)”, un documento programmatico discusso e votato in occasione del 72esimo Comitato regionale dell'Oms Ue, dal 12 al 14 settembre a Tel Aviv. Ma come spiega e commenta l'Unione Italiana Vini “a differenza del recente documento adottato dall'Assemblea dell'Oms a maggio 2022 'Global Alcohol Action Plan 2022 – 2030', il nuovo testo, proposto da Who Europe, prende di mira il consumo di alcol tout court proponendo una ...

