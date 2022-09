Coppa Davis 2022, Italia-Svezia 2-1: Bolelli/Fognini una garanzia in doppio, battuti Goransson e Madaras (Di domenica 18 settembre 2022) Nel match di doppio di Italia-Svezia, sfida valida per la fase a gironi della Coppa Davis 2022, Simone Bolelli e Fabio Fognini battono in due set il duo Goransson/Madaras con lo score di 7-6 6-2. Dopo la situazione di 1-1 al termine dei due singolari, gli azzurri conquistano il punto decisivo e permettono all’Italia di chiudere il girone a punteggio pieno. Nonostante gli avversari fossero di livello chiaramente inferiore rispetto a quelli affrontati questa settimana all’Unipol Arena di Bologna, i segnali sono più che positivi. SQUADRE QUALIFICATE ALLE FINALS TABELLONE E ACCOPPIAMENTI QUARTI RISULTATI E CLASSIFICHE LA PARTITA – Primo set molto equilibrato in cui regnano i servizi. A dir la verità la ... Leggi su sportface (Di domenica 18 settembre 2022) Nel match didi, sfida valida per la fase a gironi della, Simonee Fabiobattono in due set il duocon lo score di 7-6 6-2. Dopo la situazione di 1-1 al termine dei due singolari, gli azzurri conquistano il punto decisivo e permettono all’di chiudere il girone a punteggio pieno. Nonostante gli avversari fossero di livello chiaramente inferiore rispetto a quelli affrontati questa settimana all’Unipol Arena di Bologna, i segnali sono più che positivi. SQUADRE QUALIFICATE ALLE FINALS TABELLONE E ACCOPPIAMENTI QUARTI RISULTATI E CLASSIFICHE LA PARTITA – Primo set molto equilibrato in cui regnano i servizi. A dir la verità la ...

