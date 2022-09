Calendario Coppa Davis 2022, quando si giocano le Finali? Date, tabellone, programma, orari, tv, streaming (Di domenica 18 settembre 2022) Si è conclusa la fase a gironi della Coppa Davis 2022 e si è delineato il quadro delle otto qualificate alle Finali della massima competizione per Nazionali di tennis. I piazzamenti dei quattro raggruppamenti disputati questa settimana hanno definito il tabellone della fase a eliminazione diretta, che andrà in scena a Malaga (Spagna) dal 22 al 27 novembre. Ogni confronto prevede la disputa di due singolari e di un doppio, entrambi al meglio dei tre set. L’Italia si è imposta a Bologna e incrocerà gli USA, sconfitti a sorpresa dall’Olanda, il prossimo 24 novembre. Jannik Sinner, Matteo Berrettini, Lorenzo Musetti, Fabio Fognini e Simone Bolelli dovranno stare molto attenti alla compagine americana, che può fare affidamento su giocatori del calibro di Fritz, Isner, Tiafoe, Paul oltre a un doppio di ... Leggi su oasport (Di domenica 18 settembre 2022) Si è conclusa la fase a gironi dellae si è delineato il quadro delle otto qualificate alledella massima competizione per Nazionali di tennis. I piazzamenti dei quattro raggruppamenti disputati questa settimana hanno definito ildella fase a eliminazione diretta, che andrà in scena a Malaga (Spagna) dal 22 al 27 novembre. Ogni confronto prevede la disputa di due singolari e di un doppio, entrambi al meglio dei tre set. L’Italia si è imposta a Bologna e incrocerà gli USA, sconfitti a sorpresa dall’Olanda, il prossimo 24 novembre. Jannik Sinner, Matteo Berrettini, Lorenzo Musetti, Fabio Fognini e Simone Bolelli dovranno stare molto attenti alla compagine americana, che può fare affidamento su giocatori del calibro di Fritz, Isner, Tiafoe, Paul oltre a un doppio di ...

