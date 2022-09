Amici 21: Alex Wyse fidanzato in segreto dopo gossip Cosmary-Nunzio? (Di domenica 18 settembre 2022) Una delle storie che ha appassionato i fan di Amici di Maria De Filippi è stata quella tra Alex Wyse e Cosmary Fasanelli. Tutto era iniziato la scorsa edizione nella Scuola più longeva del piccolo schermo e proseguita a distanza, con diversi alti e bassi. Una volta terminata l'avventura nel talent, la coppia ha vissuto un momento piuttosto tormentato. Lui è sempre stato molto restio al gossip e a raccontare la sua vita privata; fu la ballerina, invece, a confermare pubblicamente la fine della relazione. Gli allievi di Amici 21 hanno voltato letteralmente pagina: a pochi giorni dall'annuncio, Cosmary Fasanelli è stata avvistata in compagnia di Nunzio Stancampiano. Ad oggi non è chiaro quale sia il loro rapporto anche se molti indizi portano in un'unica ... Leggi su tvpertutti (Di domenica 18 settembre 2022) Una delle storie che ha appassionato i fan didi Maria De Filippi è stata quella traFasanelli. Tutto era iniziato la scorsa edizione nella Scuola più longeva del piccolo schermo e proseguita a distanza, con diversi alti e bassi. Una volta terminata l'avventura nel talent, la coppia ha vissuto un momento piuttosto tormentato. Lui è sempre stato molto restio ale a raccontare la sua vita privata; fu la ballerina, invece, a confermare pubblicamente la fine della relazione. Gli allievi di21 hanno voltato letteralmente pagina: a pochi giorni dall'annuncio,Fasanelli è stata avvistata in compagnia diStancampiano. Ad oggi non è chiaro quale sia il loro rapporto anche se molti indizi portano in un'unica ...

