Vite al limite su Real Time: stasera Brianna Dias (Di sabato 17 settembre 2022) Il giorno 4 marzo 2019 su Real Time (canale 31 del digitale terrestre) è andata in onda in prima tv la prima puntata della stagione 7 di Vite al limite con protagonista Brianne Dias (a volte chiamata anche Brianna). Il dottor Nowsaradan in questo caso si è trovato di fronte al caso di una donna che oltre alle difficoltà legate al programma ha dovuto anche affrontare il peggioramento dello stato di salute del marito e pure un avvelenamento alimentare. Vite al limite – Brianne Dias Brianne, la protagonista, ha 30 anni, vive a Florence nell’Oregon dove si è trasferita perché la vita è meno cara, e all’inizio del suo percorso pesa ben 335 kg. Durante i 12 mesi della cura con il dottor Nowsaradan otterrà enormi risultati perdendo ben 173 kg ... Leggi su ascoltitv (Di sabato 17 settembre 2022) Il giorno 4 marzo 2019 su(canale 31 del digitale terrestre) è andata in onda in prima tv la prima puntata della stagione 7 dialcon protagonista Brianne(a volte chiamata anche). Il dottor Nowsaradan in questo caso si è trovato di fronte al caso di una donna che oltre alle difficoltà legate al programma ha dovuto anche affrontare il peggioramento dello stato di salute del marito e pure un avvelenamento alimentare.al– BrianneBrianne, la protagonista, ha 30 anni, vive a Florence nell’Oregon dove si è trasferita perché la vita è meno cara, e all’inizio del suo percorso pesa ben 335 kg. Durante i 12 mesi della cura con il dottor Nowsaradan otterrà enormi risultati perdendo ben 173 kg ...

