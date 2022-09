Uno stupro a Bologna non fa notizia se non può essere strumentalizzato politicamente (Di sabato 17 settembre 2022) Quanto vale uno stupro? Quanto vale in termini politici, amministrativi, propagandistici, pre-elettorali? Qual è la pezzatura consona per uno stupro sulle pagine locali della città-più-accogliente-d’Europa? Prendiamola da lontano, dal quadro generale di una cosa alla quale la sinistra teoricamente tiene – la sicurezza delle donne – in una città amministrata dal Pd. Anzi, prendiamola da una premessa personale: secondo me quello della violenza sulle donne è un problema senza soluzione. L’idea di avere abbastanza forze dell’ordine per prevenire i reati è lunare (non ce ne sono abbastanza neanche per occuparsi dei reati già commessi); l’idea che i maschi si possano rieducare da un automatismo quale la sopraffazione del più forte sul più debole è velleitaria. «Dobbiamo fermare gli uomini che odiano le donne. Come sindaco di Bologna ho ... Leggi su linkiesta (Di sabato 17 settembre 2022) Quanto vale uno? Quanto vale in termini politici, amministrativi, propagandistici, pre-elettorali? Qual è la pezzatura consona per unosulle pagine locali della città-più-accogliente-d’Europa? Prendiamola da lontano, dal quadro generale di una cosa alla quale la sinistra teoricamente tiene – la sicurezza delle donne – in una città amministrata dal Pd. Anzi, prendiamola da una premessa personale: secondo me quello della violenza sulle donne è un problema senza soluzione. L’idea di avere abbastanza forze dell’ordine per prevenire i reati è lunare (non ce ne sono abbastanza neanche per occuparsi dei reati già commessi); l’idea che i maschi si possano rieducare da un automatismo quale la sopraffazione del più forte sul più debole è velleitaria. «Dobbiamo fermare gli uomini che odiano le donne. Come sindaco diho ...

RezdoraLayla : @gentilivero Quella canzone in bocca ai nazisti del PD è uno stupro alla canzone stessa. Spero che vi vada di traverso. - vladlittledick : @ProVitaFamiglia La vera gioia di portare in grembo per nove mesi un bambino senza cervello destinato a morire alla… - koif763 : @caIiformication @cadutaperterra Quindi una donna che denuncia uno stupro non ha diritto alla sua riservatezza, dev… - koif763 : @enzinoze @slainte___ @StefanoSamma7 Povere vittime. Una donna denuncia uno stupro e gli uomini non possono neanche… - IrynIris : RT @davide8406: @eleonora_musu @femmefleurie @xitsgiuliax Ma cosa stracazzo dici? Un partito che definisce 'deviati' anoressici e obesi ti… -