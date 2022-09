“Mi hanno chiuso in un sacco e poi sparato”. Il terribile racconto delle torture russe (Di sabato 17 settembre 2022) Altre notizie orribili arrivano dalla guerra tra Russia ed Ucraina. Gli agenti del servizio di sicurezza russo Fsb hanno torturato i residenti di Kupiansk, città dell'Oblast di Kharkiv riconquistata di recente dalle forze di Kiev. A riferirlo e denunciarlo è l'Sbu, ovvero i servizi segreti ucraini. «hanno torturato i residenti, minacciando di spedirli su un campo minato e di uccidere le loro famiglie», afferma il rapporto dell'Sbu. «Per quaranta minuti hanno utilizzato una pistola elettrica su di me, poi mi hanno sparato o con una pistola ad aria compressa o a gas, non lo so, ero in un sacco», questo il racconto di una vittima diffuso dai servizi di Kiev. Nel frattempo una ragazza di undici anni è morta in un attacco missilistico russo alla città di Chuhuiv, ... Leggi su iltempo (Di sabato 17 settembre 2022) Altre notizie orribili arrivano dalla guerra tra Russia ed Ucraina. Gli agenti del servizio di sicurezza russo Fsbtorturato i residenti di Kupiansk, città dell'Oblast di Kharkiv riconquistata di recente dalle forze di Kiev. A riferirlo e denunciarlo è l'Sbu, ovvero i servizi segreti ucraini. «torturato i residenti, minacciando di spedirli su un campo minato e di uccidere le loro famiglie», afferma il rapporto dell'Sbu. «Per quaranta minutiutilizzato una pistola elettrica su di me, poi mio con una pistola ad aria compressa o a gas, non lo so, ero in un», questo ildi una vittima diffuso dai servizi di Kiev. Nel frattempo una ragazza di undici anni è morta in un attacco missilistico russo alla città di Chuhuiv, ...

Sofi010 : RT @Resistenza1967: Invece che pulire i fiumi, ormai da decenni trasformati in canali (letto ristretto chiuso fra argini) presso i paesi e… - GioITA2 : RT @AlvisiConci: Hanno chiuso #italiasicura per mandare in pensione prima gli statali e per dare il Rdc anche a chi non doveva usufruirne,… - gauliotavazzani : @GiaccAvv @DarioSonaglio @gianlucalauduc1 @FedeCast1982 @FBiasin Ti hanno preso di Maria apposta per la mancanza di… - Melquiandess : L'unica cosa che hanno saputo fare è farti indebitare, la banca a sua discrezione ti rateizzerà l'importo e ti trov… - BarbaraEirin : RT @Resistenza1967: Invece che pulire i fiumi, ormai da decenni trasformati in canali (letto ristretto chiuso fra argini) presso i paesi e… -