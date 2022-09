M5s: Fico, 'persone hanno compreso coerenza su regola due mandati' (Di sabato 17 settembre 2022) Roma, 17 set (Adnkronos) - Quella sul tetto ai due mandati "è una regola che ci siamo dati all'inizio dell'avventura del M5s, nel 2009. E' giusto rispettarla, la coerenza è molto importante, l'abbiamo rispettata e credo che sia stato compreso dalle perone come atto coerente". Lo ha detto Roberto Fico a Rtl 102.5. Leggi su liberoquotidiano (Di sabato 17 settembre 2022) Roma, 17 set (Adnkronos) - Quella sul tetto ai due"è unache ci siamo dati all'inizio dell'avventura del M5s, nel 2009. E' giusto rispettarla, laè molto importante, l'abbiamo rispettata e credo che sia statodalle perone come atto coerente". Lo ha detto Robertoa Rtl 102.5.

sissiisissi2 : RT @rtl1025: “La #LeggeElettorale non è una buona legge. Favorisce le aggregazioni e voleva opporsi al M5S che andava da solo. Poi, bisogna… - rtl1025 : “La #LeggeElettorale non è una buona legge. Favorisce le aggregazioni e voleva opporsi al M5S che andava da solo. P… - rtl1025 : ?? Verso le #elezioni del venticinque settembre. Ci ha raggiunto il presidente della #Camera del #M5S, @Roberto_Fico… - lucio_lucio2 : @Roberto_Fico Grazie per il tuo impegno nelle istituzioni e grazie al tuo impegno nel M5S per il futuro e per la fo… - Geromedia : @Roberto_Fico Roberto GRAZIE a te, di CUORE... e del CORAGGIO ??????????????????? FIERO DI AVERTI COME ESEMPIO, ORGOGLIOSO DEL TUO IMPEGNO ???????? #M5S -