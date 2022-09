L’accusa a Matteo Richetti e la denuncia per stalking: cosa c’è nelle carte consegnate alla polizia (Di sabato 17 settembre 2022) «Ambra» e un senatore sono al centro dell’attenzione della politica e dei giornali. Lei – nome di fantasia – ha denunciato di aver subito molestie sessuali e stalking da parte sua durante un colloquio di lavoro nel suo ufficio di Palazzo Madama. A scriverlo è stata Fanpage che non ha rivelato il nome del presunto molestatore ma ha pubblicato numerosi screenshot che, se veritieri, lo inchioderebbero. Per ore i social si sono interrogati avanzando sempre più prepotentemente l’ipotesi che il senatore senza nome potesse essere il presidente di Azione Matteo Richetti. Nella serata di ieri, a confermare che il 48enne ex Pd è coinvolto nella questione è stato il leader del partito, Carlo Calenda. Il primo esposto alla polizia postale L’ex ministro dello sviluppo economico si è esposto ... Leggi su open.online (Di sabato 17 settembre 2022) «Ambra» e un senatore sono al centro dell’attenzione della politica e dei giornali. Lei – nome di fantasia – hato di aver subito molestie sessuali eda parte sua durante un colloquio di lavoro nel suo ufficio di Palazzo Madama. A scriverlo è stata Fanpage che non ha rivelato il nome del presunto molestatore ma ha pubblicato numerosi screenshot che, se veritieri, lo inchioderebbero. Per ore i social si sono interrogati avanzando sempre più prepotentemente l’ipotesi che il senatore senza nome potesse essere il presidente di Azione. Nella serata di ieri, a confermare che il 48enne ex Pd è coinvolto nella questione è stato il leader del partito, Carlo Calenda. Il primo espostopostale L’ex ministro dello sviluppo economico si è esposto ...

