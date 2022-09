Iran, morta ragazza arrestata da polizia religiosa: non aveva hijab (Di sabato 17 settembre 2022) Una giovane donna Iraniana di 22 anni è morta giorni dopo essere stata arrestata dalla polizia religiosa per non aver rispettato le regole sull'abbigliamento: sostanzialmente non indossava il velo. Mahsa Amini, secondo quanto hanno dichiarato i testimoni, è stato picchiata brutalmente all'interno di un furgone della polizia a Teheran martedì. La polizia ha negato le accuse, sostenendo che Amini ha "improvvisamente avuto un problema cardiaco". La famiglia della ragazza ha affermato che Amini era una giovane donna in piena salute, senza alcuna malattia che potesse in qualche modo portare a un improvviso problema di cuore.I familiari sono stati informati ore dopo l'arresto che la ragazza era in coma in un ospedale, dove è deceduta ... Leggi su ilfogliettone (Di sabato 17 settembre 2022) Una giovane donnaiana di 22 anni ègiorni dopo essere statadallaper non aver rispettato le regole sull'abbigliamento: sostanzialmente non indossava il velo. Mahsa Amini, secondo quanto hanno dichiarato i testimoni, è stato picchiata brutalmente all'interno di un furgone dellaa Teheran martedì. Laha negato le accuse, sostenendo che Amini ha "improvvisamente avuto un problema cardiaco". La famiglia dellaha affermato che Amini era una giovane donna in piena salute, senza alcuna malattia che potesse in qualche modo portare a un improvviso problema di cuore.I familiari sono stati informati ore dopo l'arresto che laera in coma in un ospedale, dove è deceduta ...

