Sport in tv oggi (venerdì 16 settembre): orari e programma completo. Come vedere gli eventi in streaming

oggi venerdì 16 settembre ci aspetta una giornata ricca di Sport. Inizia l'intenso fine settimana della MotoGP, si incomincia con le prove libere del GP di Aragon. L'Italia affronterà l'Argentina nel secondo incontro della fase a gironi di Coppa Davis. Le Farfalle andranno a caccia del titolo iridato nel concorso generale dei Mondiali di ginnastica ritmica. Proseguono i Mondiali di equitazione a Roma e i Mondiali di lotta. Da non perdere il menu di ciclismo che propone Giro del Lussemburgo e Giro di Slovacchia. Da seguire anche l'Open d'Italia di golf, i tornei di tennis femminile, il buffet di calcio, le semifinali degli Europei di basket e tanto altro ancora.

