Scuola e… prossimo governo! Lettera

Inviata da Alberto Capria, Dirigente Scolastico Vibo Valentia - Il prossimo governo ha l'obbligo di mettere seriamente al centro la Scuola: pena l'inesorabile declino. Negli ultimi decenni molti ministri della pubblica istruzione si sono succeduti (con il prossimo saranno 5 in 4 anni); le molte riforme avviate hanno prodotto ciclici peggioramenti: e in una Scuola in cui la "valutazione" tende a ridurre l'azione didattica a performance misurabile, molto è destinato a perdersi.

