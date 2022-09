Roma, aggrediscono la cassiera e i poliziotti per mettere a segno la rapina: arrestati (Di venerdì 16 settembre 2022) Tentata rapina in un supermercato in via della Lega Lombarda a Roma. In tre sono entrati nell’esercizio commerciale per prendere della merce e per riuscire a scappare senza pagare hanno minacciato e aggredito la cassiera. Leggi anche: Torna a casa ma non riesce ad entrare perché già occupata: ”Chi c’è? – Io, sono un ladro!” I malviventi aggrediscono anche la Polizia Erano le 8 45 di stamattina quando si sono verificati i fatti. Gli agenti del Commissariato di Polizia di Porta Pia e Sant’Ippolito sono accorsi, ma anche i poliziotti sono stati aggrediti dai tre malviventi che ancora una volta hanno cercato di scappare. Leggi anche: ”Papà dammi i soldi!”, lui si rifiuta e il figlio 20enne lo accoltella all’addome L’arresto del terzetto Un tentativo inutile di fuggire terminato con l’arresto del terzetto, ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di venerdì 16 settembre 2022) Tentatain un supermercato in via della Lega Lombarda a. In tre sono entrati nell’esercizio commerciale per prendere della merce e per riuscire a scappare senza pagare hanno minacciato e aggredito la. Leggi anche: Torna a casa ma non riesce ad entrare perché già occupata: ”Chi c’è? – Io, sono un ladro!” I malviventianche la Polizia Erano le 8 45 di stamattina quando si sono verificati i fatti. Gli agenti del Commissariato di Polizia di Porta Pia e Sant’Ippolito sono accorsi, ma anche isono stati aggrediti dai tre malviventi che ancora una volta hanno cercato di scappare. Leggi anche: ”Papà dammi i soldi!”, lui si rifiuta e il figlio 20enne lo accoltella all’addome L’arresto del terzetto Un tentativo inutile di fuggire terminato con l’arresto del terzetto, ...

