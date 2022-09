Nations League, convocati Spagna: Luis Enrique esclude Sergio Ramos (Di venerdì 16 settembre 2022) La Spagna ha diramato la lista dei giocatori convocati a disposizione di Luis Enrique per i prossimi impegni di Nations League. Ci sono le novità di Borja Iglesias e Nico Williams, mentre è assente Sergio Ramos, il quale sta finalmente trovando una certa continuità al Psg dopo le ultime stagioni contrassegnate dai continui problemi fisici. Ecco quindi la lista completa. Portieri: Unai Simon (Athletic Bilbao), Robert Sanchez (Brighton), David Raya (Brentford); difensori: Pau Torres (Villarreal), Jordi Alba (Barcellona), José Gayà (Valencia), Hugo Guillamon (Valencia), Diego Llorente (Leeds), Eric Garcia (Barcellona), Cesar Azpilicueta (Chelsea), Dani Carvajal (Real Madrid); centrocampisti: Sergio Busquets (Barcellona), Rodrigo ... Leggi su sportface (Di venerdì 16 settembre 2022) Laha diramato la lista dei giocatoria disposizione diper i prossimi impegni di. Ci sono le novità di Borja Iglesias e Nico Williams, mentre è assente, il quale sta finalmente trovando una certa continuità al Psg dopo le ultime stagioni contrassegnate dai continui problemi fisici. Ecco quindi la lista completa. Portieri: Unai Simon (Athletic Bilbao), Robert Sanchez (Brighton), David Raya (Brentford); difensori: Pau Torres (Villarreal), Jordi Alba (Barcellona), José Gayà (Valencia), Hugo Guillamon (Valencia), Diego Llorente (Leeds), Eric Garcia (Barcellona), Cesar Azpilicueta (Chelsea), Dani Carvajal (Real Madrid); centrocampisti:Busquets (Barcellona), Rodrigo ...

