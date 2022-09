Meret spiazza tutti | cosa ha detto sulla possibile cessione del Napoli!

Leggi su rompipallone

(Di venerdì 16 settembre 2022) Il portiere del Napoli Alex, ha avuto modo di parlare ai microfoni di Radio Kiss Kiss durante la trasmissione Radio Goal del suo attuale momento di forma. Dopo una sessione estiva di mercato che l’ha identificato come partente numero uno, il portiere azzurro si è guadagnato a pieno la titolarità della porta azzurra a suon di prestazioni più che convincenti. “In campo devi chiamare la difesa, devi dirigere i compagni. Dispiace che a volte si senta dire che non lo faccio, ma penso di averlo sempre fatto e cerco di migliorarmi anche in questo. Devo crescere ingli aspetti, anche questo, ma penso di farlo”.Napoli Mercato “Non sono di molte parole, preferisco i fatti. E’ stata un’estate difficile per me, ci sono state tantissime voci, ma io ho pensato solo a concentrarmi in campo, come ho sempre fatto gli altri ...