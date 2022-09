LIVE MotoGP, GP Aragon 2022 in DIRETTA: tra poco si parte con le prove libere, attesa per Marquez (Di venerdì 16 settembre 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 9.41 Importante capire anche come si comporterà la Honda, non in uno splendido momento, con Ducati, Aprilia e Yamaha nettamente migliori a LIVEllo di prestazioni. 9.38 I suoi tempi saranno sicuramente da tenere d’occhio, c’è molta attesa per il suo rientro in pista dopo l’ennesimo intervento al braccio. 9.35 “Sarò al via di ogni Gran Premio, ma non è detto che riuscirò a concluderli per intero tutti” le sue parole in conferenza stampa: tutto dipenderà dalle risposte fisiche che avrà nel guidare. L’osso non preoccupa più, ma a LIVEllo muscolare c’è ancora bisogno di tempo prima di ritornare al top. 9.32 Un primo tema di giornata è sicuramente il rientro di Marc Marquez: nella conferenza stampa di ieri ha prefissato il suo obiettivo, concludere ... Leggi su oasport (Di venerdì 16 settembre 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA9.41 Importante capire anche come si comporterà la Honda, non in uno splendido momento, con Ducati, Aprilia e Yamaha nettamente migliori allo di prestazioni. 9.38 I suoi tempi saranno sicuramente da tenere d’occhio, c’è moltaper il suo rientro in pista dopo l’ennesimo intervento al braccio. 9.35 “Sarò al via di ogni Gran Premio, ma non è detto che riuscirò a concluderli per intero tutti” le sue parole in conferenza stampa: tutto dipenderà dalle risposte fisiche che avrà nel guidare. L’osso non preoccupa più, ma allo muscolare c’è ancora bisogno di tempo prima di ritornare al top. 9.32 Un primo tema di giornata è sicuramente il rientro di Marc: nella conferenza stampa di ieri ha prefissato il suo obiettivo, concludere ...

