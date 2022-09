La Gazzetta esonera Allegri | «Doveva usare i due anni di inattività per studiare… va cacciato»

Leggi su ilnapolista

(Di venerdì 16 settembre 2022) Basta mo. Ladello Sport s’è scocciata. E pubblica in apertura del sito un pezzo dal titolo “Ecco perchévato”. Riassumendo tantissimo: la squadra è “senza gioco e senza identità”. GB Olivero riconosce “ci sarebbe un’enorme motivazione economica a spingere nella direzione opposta. Sarebbe più semplice e più lineare anche con la storia bianconera tirare avanti fino a giugno e poi salutarsi, riportando magari Antonio Conte a casa”. Ma no. La campana è già suonata. “ha fallito il primo e basilare compito: la sua squadra non ha un’identità. Non si tratta di giocare bene o male, ma di presentare in campo una formazione che sappia cosa fare nelle due fasi, che sia organizzata, che abbia uno sviluppo di gioco riconoscibile. Cos’è la Juve oggi? Non una squadra che costruisce i propri risultati ...