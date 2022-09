Draghi dice no al Draghi bis e sulla Russia: 'Non ci facciamo battere da pupazzi prezzolati' (Di venerdì 16 settembre 2022) Calenda e Renzi hanno perso la ragiobe principale della loro propaganda elettorale, ossia il governo Draghi. In quella che potrebbe essere una delle sue ultime conferenze stampa da presidente del ... Leggi su globalist (Di venerdì 16 settembre 2022) Calenda e Renzi hanno perso la ragiobe principale della loro propaganda elettorale, ossia il governo. In quella che potrebbe essere una delle sue ultime conferenze stampa da presidente del ...

elio_vito : Berlusconi dice che Draghi la pensa come lui. No, forse lui la pensa come Draghi. E deve spiegare perché allora lo ha fatto cadere.?? - DantiNicola : Da #Draghi parole chiare e nette sul rigassificatore a #Piombino. Così deve essere. Basta con tentennamenti e ambig… - lucatelese : ++ Draghi: “io disponibile a un secondo mandato? No” ++ (ANSA) - ROMA, 16 SET - 'No'. Con un 'no' secco il premier,… - Gusti_Mauri : MA CHE SI FUMA? Dice Draghi che nella maggioranza ci sono persone innamorate dei Russi, che parlano segretamente o… - MILLYBUM1 : @jacopo_iacoboni Tra quello che dice draghi e i 10 comandamenti c'è una differenza -