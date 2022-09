Belen Rodriguez, parte la lite in aeroporto e interviene la polizia (Di venerdì 16 settembre 2022) Il gossip su Belen Rodriguez Negli ultimi messi Belen Rodriguez è spesso finita al centro dell’attenzione mediatica. Come sappiamo infatti dopo la fine della storia con Antonino Spinalbese, la showgirl argentina è tornata tra le braccia del suo ex marito Stefano De Martino, col quale è scoppiato nuovamente l’amore. A oggi tutto sembrerebbe procedere a L'articolo proviene da Novella 2000. Leggi su novella2000 (Di venerdì 16 settembre 2022) Il gossip suNegli ultimi messiè spesso finita al centro dell’attenzione mediatica. Come sappiamo infatti dopo la fine della storia con Antonino Spinalbese, la showgirl argentina è tornata tra le braccia del suo ex marito Stefano De Martino, col quale è scoppiato nuovamente l’amore. A oggi tutto sembrerebbe procedere a L'articolo proviene da Novella 2000.

zazoomblog : Belen Rodriguez fuoriosa in aeroporto: scoppia la lite ecco cosè successo - #Belen #Rodriguez #fuoriosa - blogtivvu : Antonino Spinalbese al GF Vip 7: ex di Belen Rodriguez, il diktat sulla figlia Luna Marì - occhio_notizie : ?? #BelenRodriguez furiosa: #lite in aeroporto, interviene la #polizia? - telodogratis : Belen Rodriguez, lite in aeroporto: interviene anche la polizia - trashalgia : #BelenRodriguez litiga furiosamente in aeroporto, arriva anche la polizia! Ecco cosa è successo ??… -