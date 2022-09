Batman Day 2022: cinque volumi per conoscerlo meglio (Di venerdì 16 settembre 2022) Le migliori nuove storie targate Panini Comics per celebrare la giornata mondiale dedicata al Cavaliere Oscuro, sabato 17 settembre Ogni anno, il terzo sabato di settembre, i fan di tutto il mondo si uniscono per celebrare uno dei personaggi più amati dell’universo fumettistico, cinematografico e non solo: è il Batman Day 2022, che quest’anno è in programma per sabato 17 settembre. Per questa occasione Panini Comics propone ben cinque volumi in uscita giovedì 15 settembre, che incontreranno i gusti di tutti i lettori, dai fan più storici a chi invece è deciso ad approcciarsi a cosa c’è dietro l’oscura e tormentata Gotham City. Ad aprire i festeggiamenti è la nuova miniserie Batman: Killing Time, ambientata nei primi anni di attività del Cavaliere Oscuro. Nella storia, scritta dal pluripremiato Tom King ... Leggi su lopinionista (Di venerdì 16 settembre 2022) Le migliori nuove storie targate Panini Comics per celebrare la giornata mondiale dedicata al Cavaliere Oscuro, sabato 17 settembre Ogni anno, il terzo sabato di settembre, i fan di tutto il mondo si uniscono per celebrare uno dei personaggi più amati dell’universo fumettistico, cinematografico e non solo: è ilDay, che quest’anno è in programma per sabato 17 settembre. Per questa occasione Panini Comics propone benin uscita giovedì 15 settembre, che incontreranno i gusti di tutti i lettori, dai fan più storici a chi invece è deciso ad approcciarsi a cosa c’è dietro l’oscura e tormentata Gotham City. Ad aprire i festeggiamenti è la nuova miniserie: Killing Time, ambientata nei primi anni di attività del Cavaliere Oscuro. Nella storia, scritta dal pluripremiato Tom King ...

