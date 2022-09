Wenger sicuro | «L’Arsenal può vincere la Premier League | non ha un punto debole»

(Di giovedì 15 settembre 2022) L’ex allenatore delha parlato delle possibilità di vittoria dellada parte dei Gunners Arsene, storico ex allenatore del, in una intervista al Daily Mail ha parlato delle possibilità dei Gunners dila. LE PAROLE – «Dall’inizio della stagione non c’è stata una squadra più forte che si è imposta.ha le sue possibilità, il potenziale c’è. Ho visto che sinceramente non c’è un vero, hanno giocatori buoni e giovani e hanno fatto ottimi acquisti. Speriamo che possano farcela, almeno essere tra i primi 4 e perché no… io penso che possano lottare per il titolo». L'articolo proviene da Calcio ...

