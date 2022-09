Ultime Notizie – Fitch: “Italia verso recessione, stima Pil 2023 -0,7%” (Di giovedì 15 settembre 2022) Il pil Italiano dovrebbe contrarsi dello 0,7% nel 2023 sotto il peso del caro-energia. Lo rileva Fitch nel nuovo Outlook. La spesa dell’Italia per il gas in rapporto alla quota di pil mostra un incremento più ampio che nel resto delle altre economie della zona euro, rileva ancora l’agenzia di rating. Sulla base dell’assunto che la media del prezzo del gas fosse di 55 dollari/mcf nel 2023, la spesa dell’economia nel suo complesso per l’acquisto di gas potrebbe salire oltre il 5% del pil nel 2023, quindi fino a 2 punti percentuali in più rispetto alla Germania”, si legge nel documento. Sono state “abbassate le aspettative di crescita per il 2022 e ora si prevede che l’economia si contrarrà nel 2023 a causa dello shock energetico. Questo – si legge nel rapporto – ... Leggi su informazioneriservata.eu (Di giovedì 15 settembre 2022) Il pilno dovrebbe contrarsi dello 0,7% nelsotto il peso del caro-energia. Lo rilevanel nuovo Outlook. La spesa dell’per il gas in rapporto alla quota di pil mostra un incremento più ampio che nel resto delle altre economie della zona euro, rileva ancora l’agenzia di rating. Sulla base dell’assunto che la media del prezzo del gas fosse di 55 dollari/mcf nel, la spesa dell’economia nel suo complesso per l’acquisto di gas potrebbe salire oltre il 5% del pil nel, quindi fino a 2 punti percentuali in più rispetto alla Germania”, si legge nel documento. Sono state “abbassate le aspettative di crescita per il 2022 e ora si prevede che l’economia si contrarrà nela causa dello shock energetico. Questo – si legge nel rapporto – ...

