Sara Croce, la scollatura esagerata mette in mostra tutto | L'outfit estremo che ha stregato i fan (Di giovedì 15 settembre 2022) Sara Croce è alla mostra Internazionale del Cinema di Venezia e per l'occasione ha sfoggiato dei look eleganti e chic, ma anche fuori dal red carpet ha incantato tutti con la sua sensualità. Sara Croce (foto web)La modella, influencer e showgirl Sara Croce ha incantato il pubblico sfilando sul red carpet della mostra del Cinema di Venezia. In particolare ha colpito l'abito midi nero super attillato e con scollatura profonda che ha indossato l'ultima sera a Venezia Lido, mentre soggiornava nell'hotel 5 stelle lusso Ausonia Hungaria. Il look è elegante ma allo stesso tempo sensualissimo, i fan hanno invaso il suo instagram di complimenti. Una Miss delicata e raffinata Sara Croce è nota ...

