Lo stadio Meazza completamente demolito, non resterà nulla: la relazione di Inter e Milan sul nuovo San Siro, “fine lavori nel 2030” (Di giovedì 15 settembre 2022) Non resterà nulla, nemmeno quella Torre 11 che doveva essere il simbolo eterno della Scala del calcio, per un secolo il teatro delle partite di pallone a Milano. Invece lo stadio Giuseppe Meazza sarà completamente demolito: lo hanno scritto nero su bianco Inter e Milan nella relazione tecnica presenta per l’avvio del dibattito pubblico, il prossimo passo dell’iter che porterà alla nascita del nuovo impianto a San Siro. I due club hanno mal digerito la riduzione delle cubature a disposizione per riempire di cemento l’area intorno allo stadio e una delle conseguenze è l’addio al mantenimento di una porzione del “vecchio” Meazza. La ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 15 settembre 2022) Non, nemmeno quella Torre 11 che doveva essere il simbolo eterno della Scala del calcio, per un secolo il teatro delle partite di pallone ao. Invece loGiuseppesarà: lo hanno scritto nero su bianconellatecnica presenta per l’avvio del dibattito pubblico, il prossimo passo dell’iter che porterà alla nascita delimpianto a San. I due club hanno mal digerito la riduzione delle cubature a disposizione per riempire di cemento l’area intorno alloe una delle conseguenze è l’addio al mantenimento di una porzione del “vecchio”. La ...

