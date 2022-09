L’avvertimento di Berlusconi a Meloni e Salvini | «Se si sganciano dall’Ue noi usciremo dall’alleanza»

Leggi su open.online

(Di giovedì 15 settembre 2022) Il centrodestra sembra ormai avviato verso la vittoria delle prossime elezioni, tuttavia ci sono dei dissapori. Dei punti di contrasto che rischiano di minare la stabilità della coalizione. Nei giorni in cui da oltre oceano arrivano notizie su presunti fondi russi a sostegno di partiti esteri, tra i quali non rientrerebbero al momento quelli italiani, Silviosi inserisce nelle prese di posizione. Il presidente di Forza Italia, intervistato dal Tg3, ha spiegato quello che sarà il posizionamento del suo partito in caso di vittoria: «La nostra presenza nel governo è garanzia assoluta che sarà liberale, cristiano, europeista e atlantista», afferma aggiungendo che «se questi signori, i nostri alleati, di cui ho fiducia e rispetto, dovessero partire per direzioni diverse noi non staremo nel governo». Frasi che non lasciano spazio a interpretazioni e che arrivano ...