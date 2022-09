Italia cerca laureati, Masullo: “Isfoa è la risposta” (Di giovedì 15 settembre 2022) “Nel prossimo quinquennio rischiano di mancare oltre 50mila laureati e quasi 40mila qualificati professionali all’anno. Sul fabbisogno di laureati (in media 250mila unità per anno tra il 2022 e il 2026), incide soprattutto la domanda del settore pubblico, che richiederà al 68% dei dipendenti il possesso di un titolo di livello universitario, oltre 115mila in media ogni anno. Isfoa è la risposta ottimale alla domanda 115mila dipendenti pubblici che ogni anno dovranno possedere un titolo di livello universitario”. L’analisi è del professore Stefano Masullo, magnifico rettore Isfoa – Istituto Superiore di Finanza ed Organizzazione Aziendale. Isfoa appartenente al settore universitario svizzero regolato dalla Legge Federale sulla Promozione e sul Coordinamento del Settore ... Leggi su ladenuncia (Di giovedì 15 settembre 2022) “Nel prossimo quinquennio rischiano di mancare oltre 50milae quasi 40mila qualificati professionali all’anno. Sul fabbisogno di(in media 250mila unità per anno tra il 2022 e il 2026), incide soprattutto la domanda del settore pubblico, che richiederà al 68% dei dipendenti il possesso di un titolo di livello universitario, oltre 115mila in media ogni anno.è laottimale alla domanda 115mila dipendenti pubblici che ogni anno dovranno possedere un titolo di livello universitario”. L’analisi è del professore Stefano, magnifico rettore– Istituto Superiore di Finanza ed Organizzazione Aziendale.appartenente al settore universitario svizzero regolato dalla Legge Federale sulla Promozione e sul Coordinamento del Settore ...

