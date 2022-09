(Di giovedì 15 settembre 2022) Tempo di lettura: < 1 minuto– Unadiè statada un malvivente che, spacciandosi telefonicamente per avvocato, le ha chiesto del denaro necessario per chiudere una controversia sorta a seguito dell’investimento di un pedone da parte del nipote. Poco dopo il truffatore si presenta a casa della malcapitata e riesce a farsi consegnare circa 2mila euro e variin oro. Solo dopo aver contattato il familiare l’anziana si è resa conto del raggiro e ha denunciato l’accaduto ai Carabinieri della locale Stazione che hanno avviato le indagini. Il Comando Provinciale dei Carabinieri diricorda ancora una volta i consigli riportati con l’iniziativa “Difenditi dalle truffe”, principalmente rivolta agli anziani, potenziali vittime di tale ...

anteprima24.it

Rotondi . Una discussione per futili motivi finita a coltellate. È accaduto nella tarda mattinata nel centro di Rotondi, in provincia di, dove undel posto, dopo aver avuto una lite con un giovane, anch'egli residente nel piccolo comune della Valle Caudina, lo ha ferito con un coltello da cucina. A riportare la ...L'è stato deferito in stato di libertà alla Procura della Repubblica di. Ancora da chiarire i motivi alla base della violenta lite. Avellino, ultraottantenne truffata: sottratti soldi e monili