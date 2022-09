Uccisa da una mina Olga Simonova, la 34enne di origine russa che aveva scelto di difendere l’Ucraina (Di mercoledì 14 settembre 2022) Una giovane donna di origine russa, che aveva scelto di combattere per la libertà dell’Ucraina. È morta in battaglia la sergente Olga Simonova, 34 anni, detta «Simba». Secondo l’agenzia di stampa ucraina Unian, la donna sarebbe stata Uccisa da un ordigno esplosivo nella regione di Donetsk, nel Donbass. Nel 2014, Simonova – originaria di Chelyabinsk, nella zona orientale degli Urali – aveva rinunciato alla cittadinanza russa per trasferirsi a Kiev. Nei suoi primi anni in Ucraina, ha lavorato come paramedico in un’unità di volontariato, salvo poi diventare soldata nell’esercito ucraino. E proprio mentre prestava servizio per le forze armate di Kiev, Simonova ha ricevuto il passaporto ... Leggi su open.online (Di mercoledì 14 settembre 2022) Una giovane donna di, chedi combattere per la libertà del. È morta in battaglia la sergente, 34 anni, detta «Simba». Secondo l’agenzia di stampa ucraina Unian, la donna sarebbe statada un ordigno esplosivo nella regione di Donetsk, nel Donbass. Nel 2014,– originaria di Chelyabinsk, nella zona orientale degli Urali –rinunciato alla cittadinanzaper trasferirsi a Kiev. Nei suoi primi anni in Ucraina, ha lavorato come paramedico in un’unità di volontariato, salvo poi diventare soldata nell’esercito ucraino. E proprio mentre prestava servizio per le forze armate di Kiev,ha ricevuto il passaporto ...

