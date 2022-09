Sei Sorelle ritorna dal 15 settembre, ma non su Rai Uno: dove vederla (Di mercoledì 14 settembre 2022) Sei Sorelle ritorna a settembre ma non più su Rai Uno, verrà trasmessa su un nuovo canale e ad orario diverso Lo scorso 30 maggio 2022 andava in onda per la prima volta la serie Sei Sorelle, con il suo debutto su Rai Uno. La fiction spagnola non ha tardato a conquistare il favore degli italiani, che si sono appassionati in breve tempo alle vicende delle protagoniste. La Rai ha scelto di mandarla in onda per il periodo di assenza de Il Paradiso delle Signore, fino allo scorso 2 di settembre. Il cast di Sei Sorelle (Foto Instagram @celiaffan)L’episodio andato in onda per ultimo è stato il numero 64, ma bisogna considerare che nel paese di origine, la Spagna, la serie tv è stata già trasmessa per intero ed è composta da moltissime altre puntate. Con un totale di 489 ... Leggi su vesuvius (Di mercoledì 14 settembre 2022) Seima non più su Rai Uno, verrà trasmessa su un nuovo canale e ad orario diverso Lo scorso 30 maggio 2022 andava in onda per la prima volta la serie Sei, con il suo debutto su Rai Uno. La fiction spagnola non ha tardato a conquistare il favore degli italiani, che si sono appassionati in breve tempo alle vicende delle protagoniste. La Rai ha scelto di mandarla in onda per il periodo di assenza de Il Paradiso delle Signore, fino allo scorso 2 di. Il cast di Sei(Foto Instagram @celiaffan)L’episodio andato in onda per ultimo è stato il numero 64, ma bisogna considerare che nel paese di origine, la Spagna, la serie tv è stata già trasmessa per intero ed è composta da moltissime altre puntate. Con un totale di 489 ...

