Papa Francesco: “Finché ci saranno disparità e ingiustizie, dureranno odio e terrore” (Di mercoledì 14 settembre 2022) CITTA’ DEL VATICANO – “Fino a quando continueranno a imperversare disparita’ e ingiustizie, non potranno cessare virus peggiori del Covid: quelli dell’odio, della violenza, del terrorismo”. Lo ha detto Papa Francesco nel suo discorso al settimo Congresso dei leader delle religioni mondiali e tradizionali, a Nur-Sultan, in Kazakistan. “Dio e’ pace e conduce sempre alla pace, mai alla guerra. Impegniamoci dunque, ancora di piu’, a promuovere e rafforzare la necessita’ che i conflitti si risolvano non con le inconcludenti ragioni della forza, con le armi e le minacce, ma con gli unici mezzi benedetti dal Cielo e degni dell’uomo: l’incontro, il dialogo, le trattative pazienti, che si portano avanti pensando in particolare ai bambini e alle giovani generazioni. Esse incarnano la speranza che la pace non sia il fragile ... Leggi su lopinionista (Di mercoledì 14 settembre 2022) CITTA’ DEL VATICANO – “Fino a quando continueranno a imperversare disparita’ e, non potranno cessare virus peggiori del Covid: quelli dell’, della violenza, del terrorismo”. Lo ha dettonel suo discorso al settimo Congresso dei leader delle religioni mondiali e tradizionali, a Nur-Sultan, in Kazakistan. “Dio e’ pace e conduce sempre alla pace, mai alla guerra. Impegniamoci dunque, ancora di piu’, a promuovere e rafforzare la necessita’ che i conflitti si risolvano non con le inconcludenti ragioni della forza, con le armi e le minacce, ma con gli unici mezzi benedetti dal Cielo e degni dell’uomo: l’incontro, il dialogo, le trattative pazienti, che si portano avanti pensando in particolare ai bambini e alle giovani generazioni. Esse incarnano la speranza che la pace non sia il fragile ...

