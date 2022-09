Manchester United | si ferma Rashford Ronaldo dal 1? con lo Sheriff? Ten Hag | “Lo scoprirete domani”

(Di mercoledì 14 settembre 2022) SiMarcus. In casapotrebbe così scoccare l’ora di Cristianonel match di Europa League contro lo. L’allenatore dei red devils Erik Ten Hag però glissa sulla possibile presenza dal 1? del fuoriclasse portoghese: “I tifosi moldavi dovranno attendere come gli inglesi. Vedremose giocherà“, ha detto l’ex Ajax. Sugli avversari: “Hanno battuto Real Madrid e Shakhtar solo un anno fa, sono molto capaci. Dobbiamo fare il nostro gioco ma ne siamo consapevoli. Sono un avversario serio e dignitoso e dobbiamo fare del nostro meglio per la vittoria”. SportFace.

OptaPaolo : 35 & 349 - All'età di 35 anni e 349 giorni, Olivier Giroud è diventato il secondo giocatore francese più anziano ad… - asteMattonicini : - paulohe71375921 : @GoldePlacaRJ Juventus e Manchester United - ArmandaGelsomin : RT @OptaPaolo: 35 & 349 - All'età di 35 anni e 349 giorni, Olivier Giroud è diventato il secondo giocatore francese più anziano ad aver tro… - sowmyasofia : RT @periodicodaily: Sheriff Tiraspol vs Manchester United – pronostico e possibili formazioni #15settembre #europaleague -

TUTTO mercato WEB

Sheriff Tiraspol -è una partita valida per la seconda giornata della fase a gironi dell'Europa League e si gioca giovedì alle 18:45: statistiche, probabili formazioni, pronostici, diretta tv e ...Per farlo però, non potranno fare affidamento a due dei giocatori che hanno fatto meglio l'anno scorso, infatti il Real quest'anno ha perso Casemiro, venduto alper circa 80 milioni,... Manchester United chiaro con Pellistri: deve trovarsi una nuova sistemazione Donny van de Beek potrebbe arrivare in Serie A: opportunità di mercato per il centrocampista olandese del Manchester ...Vorremmo mostrarti le notifiche per le ultime notizie e gli aggiornamenti sulla tua squadra preferita. Potrai sempre cancellarti in qualsiasi momento. Iscrizione avvenuta con successo. Personalizza la ...